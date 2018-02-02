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Предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» в оккупированном Крыму передали из собственности города в собственность России. Соответствующее распоряжение от 31 января 2018 №127-р, опубликовано 2 февраля на сайте правительства России.

«Принять в федеральную собственность предприятие «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» как имущественный комплекс», - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, это решение «ускорит интеграцию предприятия в оборонно-промышленный комплекс России», а также обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей. Предприятие будет находиться в ведении министерства промышленности и торговли России.

«Севастопольский морской завод» вошел в список компаний, в отношении которых США вводит санкции за их связи с российскими военными и спецслужбами.

В конце февраля 2015 подконтрольное РФ правительство Севастополя «национализировало» завод.

До аннексии Крыма владельцем предприятия был нынешний Президент Украины Петр Порошенко. По официальным данным SMIDA, 89% акций «Севморзавода» принадлежит ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого является Порошенко.

 
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