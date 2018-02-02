Поставки газа в котельные Смелы Черкасской области возобновились, сообщается на сайте горсовета.

«Секретарь городского совета Константин Синегуб выразил слова благодарности общине города, общественным организациям, воинам-афганцам, участникам АТО и всем неравнодушным жителям, за поддержку в решении вопроса по обеспечению теплоснабжения в дома смелян, обеспечению тепла в школах и детских садах, больницах, предприятиях и учреждениях», - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля, по указанию «Черкассыгаз» все котельные города отключили от газа.