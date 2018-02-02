Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри потерял последний титул. Журнал The Ring, который требовал от британца объявления следующего соперника до 1 февраля, забрал титул, о чем сообщил в специальном релизе.

«Тайсон Фьюри был горд, когда получил наш чемпионский титул, но мы не можем так легкомысленно относиться к своему поясу, если его обладатель не собирается проводить бои и защищать его. Мы желаем Тайсону Фьюри всего наилучшего в его карьере и будем рады, если в ближайшее время он окажется в числе претендентов на пояс The Ring», - сообщили в издании.

Свой последний бой Фьюри провел в ноябре 2015 года, победив украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам. Впоследствии два боя-реванша сорвались – сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов. На данный момент титулом IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.

Фьюри объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, однако в марте 2017 заявил о возвращении.

Британский боксер надеялся вернуться на ринг в 2018 году, однако существовала вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.

Пояс The Ring будет разыгран в бою Энтони Джошуа – Джозеф Паркер 31 марта.

По материалам: Хsport