В январе традиционно ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады. Так, 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц. Из них 38 - не проголосовали в январе ни разу, сообщает Комитет избирателей Украины.
В среднем один народный депутат принял участие лишь в 29% голосований.
Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц 9 членов фракции «Оппозиционный блок», 8 – внефракционных, 7 – БПП, 5 – «Возрождение», 3 – «Батькивщина», по 2 – Радикальная партия Олега Ляшко, «Воля народа» и «Народный Фронт».
Среди депутатов, которые пропустили все голосования Рады, есть ряд известных фамилий. В частности, это Михаил и Дмитрий Добкины, Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко, Олесь Долгий, Евгений Мураев, Дмитрий Ярош.
«В январе часть народных депутатов традиционно продолжали находиться в так называемых неформальных отпусках, а потому не принимали участия в работе парламента. Так, из 38 депутатов, которые не голосовали, 60% находились на момент голосований вне парламента. Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре – также 12, октябре - 10, сентябре – 19», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых состоялось 309 голосований.
Народные депутаты, пропустившие все голосования Рады в январе 2018 года:
Фурсин И.;
Солод Ю.;
Добкин Д.;
Добкин М.;
Шаповалов Ю.;
Березенко С.;
Кацуба В.;
Денисенко А.;
Ефимов М.;
Святаш Д.;
Барвиненко В.;
Загорий В.;
Жеваго К.;
Мысик В.;
Омельянович Д.;
Витко А.;
Власенко С.;
Довгий О.;
Донец Т.;
Звягильский Ю.;
Кацер-Бучковская Н.;
Клюев С.;.
Константиновский В.;
Кривохатько В.;
Бакулин Е.;
Мирошниченко Ю.;
Мураев Е.;
Немыря Г.;
Ничипоренко В.;
Онищенко А.;
Попов И.;
Продан О.;
Рабинович В.;
Тимошенко Ю.;
Усов К.;
Чепинога В.;
Шурма И.;
Ярош Д.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время