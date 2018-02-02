В январе традиционно ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады. Так, 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц. Из них 38 - не проголосовали в январе ни разу, сообщает Комитет избирателей Украины.

В среднем один народный депутат принял участие лишь в 29% голосований.

Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц 9 членов фракции «Оппозиционный блок», 8 – внефракционных, 7 – БПП, 5 – «Возрождение», 3 – «Батькивщина», по 2 – Радикальная партия Олега Ляшко, «Воля народа» и «Народный Фронт».

Среди депутатов, которые пропустили все голосования Рады, есть ряд известных фамилий. В частности, это Михаил и Дмитрий Добкины, Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко, Олесь Долгий, Евгений Мураев, Дмитрий Ярош.

«В январе часть народных депутатов традиционно продолжали находиться в так называемых неформальных отпусках, а потому не принимали участия в работе парламента. Так, из 38 депутатов, которые не голосовали, 60% находились на момент голосований вне парламента. Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре – также 12, октябре - 10, сентябре – 19», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых состоялось 309 голосований.

Народные депутаты, пропустившие все голосования Рады в январе 2018 года:

Фурсин И.;

Солод Ю.;

Добкин Д.;

Добкин М.;

Шаповалов Ю.;

Березенко С.;

Кацуба В.;

Денисенко А.;

Ефимов М.;

Святаш Д.;

Барвиненко В.;

Загорий В.;

Жеваго К.;

Мысик В.;

Омельянович Д.;

Витко А.;

Власенко С.;

Довгий О.;

Донец Т.;

Звягильский Ю.;

Кацер-Бучковская Н.;

Клюев С.;.

Константиновский В.;

Кривохатько В.;

Бакулин Е.;

Мирошниченко Ю.;

Мураев Е.;

Немыря Г.;

Ничипоренко В.;

Онищенко А.;

Попов И.;

Продан О.;

Рабинович В.;

Тимошенко Ю.;

Усов К.;

Чепинога В.;

Шурма И.;

Ярош Д.