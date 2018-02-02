Генеральная прокуратура Украины не установила причастность лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок», экс-министра энергетики Юрия Бойко к схемам хищения средств на закупках буровых установок для «Черноморнефтегаза». Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«На сегодняшний момент у нас нет никаких доказательств того, что Бойко получил средства, полученные преступным путем», - заявил Луценко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Бойко с первого момента открытия уголовного дела не является фигурантом.

«Он был допрошен и будет допрошен. Сейчас мы не имеем прямых доказательств его участия кроме одного элемента, когда он подписывал изменение финансового плана», - отметил Луценко.

Напомним, в мае 2016 года народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что в ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации «схемы Курченко», когда тот работал в правительстве. По его словам, документ был написан еще в июле 2015 года старшим прокурором Адрианом Лупу, который разоблачил Бойко как «участника преступной организации Сергея Курченко». «Но тогда Шокин заблокировал документ в недрах прокуратуры и держал под сукном до последнего дня пребывания в должности», - отметил Лещенко.

Он добавил, что текст этого представления в день назначения Луценко документ был направлен по почте на имя нового генпрокурора. В июне 2014 года Лещенко получил ответ главного военного прокурора Анатолия Матиоса, что Бойко перевели в статус свидетеля.

В свою очередь в ГПУ опровергли эту информацию.