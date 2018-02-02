Депутату Тернопольского областного совета от ВО «Свобода» Александру Баште, который нанес телесные повреждения патрульным полицейским, сообщено о подозрении. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Следствием установлено, что 21 ноября 2017 депутат областного совета, действуя умышленно, с явным неуважением к сотрудникам правоохранительных органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, угрожал нанесением побоев и нанес телесные повреждения двум патрульным полицейским, в том числе женщине-инспектору Управления патрульной полиции в городе Тернополе», - написал он в Facebook.

Прокурор Тернопольской области Вячеслав Перч сообщил депутату облсовета о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.345 УК Украины (угрозы насилием, и умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа побоев, легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, в ноябре 2017 депутат избил двух патрульных полицейских, в том числе девушку.

Руководство облполиции пояснило, что законодательство запрещает правоохранительным органам применять силу в отношении лиц с ограниченными возможностями (Башта передвигается на инвалидной коляске).

Позже Башта заявил, что патрульные спровоцировали его на агрессию.