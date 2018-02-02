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Шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, Международный валютный фонд и Европейский Союз не дадут Украине кредиты. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

На вопрос о том, что в будущем будет происходить с курсом гривни, Аслунд ответил: «курс зависит от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Очевидно, что Администрация Президента не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с МВФ».

«И я бы не ожидал, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз дадут Украине кредиты. Поэтому гривня будет оставаться слабой», - говорит экономист.

«Сейчас объем международных резервов Украины составляет 18 млрд долларов, но из-за малого объема импорта этих резервов недостаточно», - считает он.

«Украинская власть заботится о собственном обогащении, а не о благосостоянии населения. Будущее гривни зависит от доверия к власти. Если к руководству страны нет доверия, то, скорее всего, дела будут идти не слишком хорошо. Трудно сказать, насколько плохо, но катастрофы не будет», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
ForUm

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