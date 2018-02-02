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Шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

«Кто-то может спросить, почему чиновники могут быть заинтересованы в избежании экономического роста. Ответ таков - потому что они живут на доходы с монополий. Они получают доходы, потому что контролируют экономику», - говорит Аслунд.

Он отмечает, что если в экономике много инвесторов, топовые чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, тогда исчезнут прибыли и они станут беднее.

«Обычно в очень бедных странах очень богатые руководители, потому что они не ограничены в доступе к финансовым ресурсам. Нет никакой взаимосвязи между богатством руководства государства и богатством народа», - заявил экономист.

По его словам, это можно увидеть на примере республик бывшего Советского Союза.

«Единственной страной в регионе, где гарантируется право собственности, является Грузия. Это то, что нужно Украине. Итак, главный вопрос - обеспечат руководители государства право собственности или нет», - сообщил Аслунд.

Он отметил, что украинские чиновники скорее больше заплатят за облигации, чем займутся борьбой с коррупцией.

«Потому что они заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, наверно, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты», - подытожил экономист.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что борьба с коррупцией в Украине является приоритетным направлением его работы на посту Главы государства. 
ForUm

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