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Суд приговорил участника банды, действовавшей на территории Луганщины в 2014 году, к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«В ходе расследования установлено, что в течение ноября 2014 участники банды, в которую входили 6 человек, под видом военнослужащих добровольческого батальона, с применением автоматического огнестрельного оружия совершили 2 разбойных нападения на жителей Луганской области. Кроме этого, похитили и незаконно лишили свободы 6 человек, завладели 3 транспортными средствами и совершили другие преступления», - написал он в Facebook.

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении участника этой организованной преступной группы, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ст. 257 УК Украины (бандитизм), ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 187 Украины (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 357 (похищение документов, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

«Учитывая, что обвиняемый по делу полностью признал свою вину, искренне раскаялся, дал обличительные показания относительно других участников банды, судом, с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), вынесен обвинительный приговор, которым указанного участника преступной группы приговорил к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества», - пояснил представитель ГПУ.

Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

Судебное разбирательство в отношении других членов организованной преступной группы продолжается.
ForUm

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