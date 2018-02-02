Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 2 февраля составляет 28,10 грн, евро - 35,00 грн.



Продать доллары в обменниках можно за 27,80 грн/долл., евро - за 34,60 грн/евро.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в четверг, 1 февраля, составляла 28,05 грн, евро - 34,85 грн, сообщает УНИАН.

В пятницу котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,84/27,87 грн/долл. Об этом сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки соответствуют уровню открытия сегодняшних торгов.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,77/34,81 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4946/0,4955 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,8922 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 472 сделки на сумму 262,08 млн долл.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что по состоянию на конец января обменный курс гривни к доллару США полностью отыграл потерянные с начала года позиции.