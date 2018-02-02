Освобождены 4 граждан Украины, которые более шести лет находились в плену в Ливии.

Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне» на линии разграничения, сообщил волонтер Юрий Мысягин. Катериновка уже длительное время подконтрольна Украине, заявили в штабе АТО.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с временно аннексированным Крымом бывшего «заместителя министра спорта» самопровозглашенного совета министров оккупационной власти.

Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о снятии неприкосновенности с народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

ГПУ не установила причастность лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок», экс-министра энергетики Юрия Бойко к схемам хищения средств на закупках буровых установок для «Черноморнефтегаза».

По словам Луценко, Генпрокуратура не имеет отношения к закрытию дел против бизнесмена и экс-министра Николая Злочевского, поскольку все производства передала в Национальное антикоррупционное бюро.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении двум лицам по делу о расхищении морского торгового флота Украины.

В Украине начал работать Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи.

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в частной военной компании «Вагнер».

США не оказывают влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины, заявила американский посол в Киеве Мари Йованович.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Государственной фискальной службе и Антимонопольному комитету разобраться с ценообразованием на рынке топлива и выяснить причины роста стоимости горючего.