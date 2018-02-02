Вооруженные силы Украины пока не получили от Соединенных Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, хотя в Вашингтоне «все говорят, что поддерживают» такие поставки. Об этом на встрече с журналистами сказал секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

«К сожалению, разговоров вокруг и относительно этого (передачи ПТРК. - Ред.) больше, чем конкретных шагов», - сказал он, сообщает LIGA.net.

По словам Турчинова, сотрудничество между Украиной и США по этим поставкам «продолжается».

«Пока что все - «за», и все говорят, все поддерживают... Но я еще не видел ни одного переданного Украине Javelin. Надеюсь, в ближайшее время это будет», - сказал он, добавив при этом - «но я надеялся еще с марта 2014 года».

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.