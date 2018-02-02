также в разделеОбщество
2 февраля. Картина дня 17
Объявленный в розыск бывший замглавы «Нафтогаза» пришел в ГПУ 32
Штаб: Катериновка давно подконтрольна Украине 305
В НАБУ заявляют об еще одном деле на Злочевского 16
Кучма дал свой прогноз по дате обмена пленными 26
2017 год в Украине стал одним из самых теплых в истории 16
ГПУ будет ходатайствовать о международном розыске Гужвы 20
Тернопольскому депутату, избившему патрульных, сообщили о подозрении 20
«Донецкоблгаз» ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке 32
Крымский завод Порошенко стал госсобственностью России 91
Пусть скунсы разберутся: Луценко заявил, что дела Злочевского переданы в НАБУ 31
Задержан «бывший замминистра спорта» Крыма 36
Луценко хочет, чтобы дружины патрулировали улицы только с полицией 34
Николаев закрывает школы на карантин 38
Украинцы стали чаще выезжать на заработки в Польшу, чем в Россию 30
В марте пройдут госиспытания ракетного комплекса «Ольха» 52
ГПУ не установила причастность Бойко к схемам при закупке буровых вышек 49
Смеле дали тепло 36

Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола задержали в Житомире гражданина одной из закавказских стран, который находился в международном розыске Интерпола за убийство, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что криминальный элемент имел статус «смотрящего» по одному из исправительных учреждений областного центра.

В конце весны 2016 года в развлекательном заведении Житомира он застрелил представителя конкурирующей группировки. Злоумышленник скрылся с места преступления, длительное время скрывался во временно аннексированном Севастополе, на территории РФ и был объявлен в международный розыск.

По информации спецслужбы, в конце января злоумышленник получил гарантии «безопасности» от одного из авторитетных «воров в законе». В обход установленных пунктов пропуска он вернулся из РФ в Житомир, где планировал перераспределить сферы влияния среди диаспор выходцев из стран Кавказского региона.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника в областном центре на автостоянке возле торгово-развлекательного центра. Во время обысков в помещениях, где он скрывался, правоохранители изъяли наркотики и два пистолета с патронами. Сейчас иностранец содержится под стражей.

В общей операции по задержанию опасного злоумышленника были задействованы сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области, Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции и бойцы спецподразделения полиции «Корд».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги