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Степной сурок Тимка, которого сегодня, 2 февраля разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, не увидел своей тени, поскольку была облачная погода.

Надзиратель, профессор биологического факультета ХНУ им. Каразина Виктор Токарский, «перевел» предсказание Тимки, отметив, что теплая весна наступит через шесть недель, сообщает Depo.Харьков.

Также Тимку спросили, есть ли жизнь на Марсе, на что дважды он «ответил» отрицательно и лишь раз – позитивно.

Отметим, что сегодня предвещал Тимка III – сын Тимки ІІ, который ушел «на пенсию».

Традиция будить сурка, чтобы он предсказал наступление весны, что пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.
ForUm

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