Минувший 2017 год в Украине стал третьим среди самых теплых с конца XIX века. Об этом говорится в отчете Центральной геофизической обсерватории (ЦГО).

В обсерватории также отметили, что прошедший январь выдался аномально теплым.

«Январь отметился одним температурным рекордом. Начало месяца выдалось аномально теплым как для января, температура была выше климатической нормы почти на 7 градусов. Именно тогда, на Рождество Христово, было теплее всего, и максимальная температура воздуха была 7,3°С», - говорится в отчете, сообщает Укринформ.

«Кстати, таких зим (как нынешняя. - Ред.) с температурой воздуха менее 15 градусов мороза за 137 лет наблюдения в Киеве было только шесть», - добавили в ЦГО.