Во Франции разбились два военных вертолета, в результатах чего погибли пять человек.

По предварительным данным, авария произошла около 9 утра по местному времени возле озера в департаменте Вар на юго-востоке Франции, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Известно, что это были два военных вертолета типа Gazelle, в результате их падения погибли пять человек. Причины катастрофы пока неизвестны, по некоторым сообщениям вертолеты упали в озеро.

Обычно эти вертолеты используются как легкий транспорт, разведчик и легкий ударный вертолет. Вертолет может взять на борт до пяти человек.

Вертолеты принадлежали Школе военной легкой авиации (EALAT), расположенной в муниципалитете Ле-Канне-де-Мор, недалеко от места катастрофы.