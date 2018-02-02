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В марте будут проведены государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», и начнется серийное производство ракет для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Турчинов назвал ракету «Ольха» уникальной и лучшей ее российского аналога «Смерч».

При этом он отметил, что на эти ракеты «уже есть огромный спрос и за рубежом».

«Но прежде всего должны обеспечить этим мощным оружием нашу армию», - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 22 декабря 2016 года состоялись успешные испытания нового украинского ракетного комплекса «Ольха». 
ForUm

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