Вооруженные силы Украины примут на вооружение крылатую ракету в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он выразил надежду, что в конце 2018 - начале 2019 состоятся государственные испытания крылатой ракеты отечественного производства, и она будет поставлена ​​на вооружение ВСУ.

«Мы все делаем, чтобы защитить не только Украину, но и Европу от российской нашествия», - заявил секретарь СНБО Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 30 января состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования «Нептун», способной точно поражать наземные и морские цели.