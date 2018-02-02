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Усилиями «реформаторов» Украина по уровню медицинского обслуживания приближается отнюдь не к европейским стандартам XXI века, а к темному Средневековью. Так Виктор Медведчук прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране.

Ссылаясь на цифры Минздрава, политик напомнил, что с начала 2018 года в Украине корью заболели 2933 человека, из них 1937 детей и 996 взрослых, при этом госпитализированы 1966 человек.

«Статистика более чем тревожная, свидетельствующая о том, что в Украине набирает обороты эпидемия кори. Именно эпидемия. По мнению главы Национального комитета по верификации элиминации кори и краснухи Ирины Колесниковой, «с эпидемиологической точки зрения можно говорить об эпидемии». Но и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предпочитает использовать другой термин ― «вспышка». Однако цифры говорят сами за себя: по данным Минздрава, с августа 2017 года корью заболели около 6,5 тыс. человек во всех областях страны, на сегодняшний день зафиксировано 8 летальных случаев», — отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Медведчук считает, что при той имитации работы, которой занимается Минздрав, в Украине вполне возможна и эпидемия дифтерии.

«Во-первых, из-за низкого уровня вакцинации (и как следствие, отсутствия коллективного иммунитета). Во-вторых, из-за катастрофически низких запасов сыворотки. Сегодня в распоряжении Минздрава всего 900 доз, да и те получены в качестве гуманитарной помощи. Так что лечить дифтерию нечем», — констатирует политик.

По его мнению, если ситуация выйдет из-под контроля, от дифтерии могут умереть не единицы и даже не десятки украинцев.

«Наша страна уже имеет печальный опыт ― после того как ВОЗ в 1991 году официально объявила о начале эпидемии дифтерии в Украине, резкий спад заболеваемости произошел только в 1998-м. По данным киевского НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского, с 1991 по 1998 год дифтерией переболели более 19 тыс. человек, 696 из них умерли. Поэтому рассчитывать на то, что все обойдется, не приходится», — считает лидер «Украинского выбора — Права народа».

Через четыре года еврореформ Украина столкнулась с давно забытыми в цивилизованном мире заболеваниями, утверждает Медведчук.

«Усилиями «реформаторов» наша страна отброшена на десятилетия назад и по уровню медицинского обслуживания приближается отнюдь не к европейским стандартам XXI века, а к темному Средневековью», — подытожил политик. 
ForUm

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