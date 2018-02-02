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Темой недавней встречи директора ЦРУ Майкла Помпео с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Вашингтоне, вероятно, были вопросы национальной безопасности США. Об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт.

По словам чиновника, она не имеет права обсуждать то, как подсанкционный российский чиновник получил визу США, так как информация об этом является приватной по закону.

«Могу сказать, что если что-то затрагивает вопрос нацбезопасности, то, как и другие страны, мы можем снять (некоторые санкции), чтобы люди могли въехать в США», - пояснила Нойерт, сообщает LIGA.net.

Спикер считает, что «ни для кого не является секретом то, что вопреки многим противоречиям между американскими и российскими властями, в некоторых сферам нам нужно работать сообща». Одной из таких тем она назвала борьбу с международным терроризмом и террористической сетью Исламского государства в частности.

Напомним, директора трех главных разведывательных служб России недавно ездили в столицу США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях.

Лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чарльз Шумер потребовал от Белого дома объяснений из-за визита в страну главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
ForUm

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