Для возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) должен быть получен мандат, в котором будут закреплены гарантии пребывания российских военнослужащих. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.



«Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК, - сказал он. - Таких условий не было создано, несмотря на направленные российской стороной четыре ноты по дипломатическим каналам».

«Совместный центр должен иметь мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре», - добавил Карасин.

«Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие», - отметил он.

Как указал дипломат, пока встречной реакции от Киева не поступало. «Думаю, мы в праве требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей», - указал Карасин.

Как ранее сообщал ForUm, 19 декабря 2017 года входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинулитерриторию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Позже Россия заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при соблюдении ряда условий.