Генеральная прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о замене на более строгую меру пресечения для главного редактора издания интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера альтернативной залога в размере 544 тыс. грн, а также в случае внесения залога, возложены дополнительные обязанности: являться по каждому требованию в орган предварительного расследования, прокурору, следователя, судьи, суда, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам - заблаговременно сообщать об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не отлучаться из населенного пункта по месту регистрации, жительства или пребывания без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

По данным ГПУ, подозреваемый был освобожден из-под стражи в связи с внесением им залога. Вместе с тем, в уголовном производстве продолжался срок досудебного расследования до 3-х месяцев, то есть до 22.09.2017. Также был продолжен и срок действия обязанностей, ранее возложенных на подозреваемого, то есть в пределах срока досудебного расследования до 22.09.2017.

«Подозреваемому и защитникам 20.09.2017 фактически сообщено об окончании досудебного расследования и открытия стороне защиты материалов досудебного расследования, то есть за 4 суток до истечения 3-х месячного срока следствия. В связи с неявкой подозреваемого и его защитников для ознакомления с материалами, постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27.11.2017 в порядке ч. 10 ст. 290 УПК Украины удовлетворено ходатайство стороны обвинения и определен срок подозреваемому и его защитникам для ознакомления с материалами досудебного расследования до 27.12.2017. По истечении указанного срока 29.12.2017 в уголовном производстве составлен и согласован обвинительный акт», – подчеркнули прокуратуре.

Также отмечается, что подозреваемый 29 декабря 2017 года был вызван для вручения обвинительного акта на 10 января 2018 года. Однако он не являлся на вызовы, мотивируя это плохим состоянием здоровья.

В ГПУ сообщили, что 12.01.2018 прокурором в производстве осуществлен выезд в Шевченковский районный суд Киева для вручения обвинительного акта до начала судебного заседания в другом уголовном производстве в отношении директора ООО «Известия Масс-Медиа» по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Однако он вновь не явился в суд по причинам пребывания на больничном. В тот же день, то есть 12.01.2018 прокурором были осуществлены повторные вызовы его защитников на 16.01.2018 и на 22.01.2018.

«Одновременно следует отметить, что в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства по состоянию на сегодняшний день в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Шевченковским районным судом Киева осуществляется судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению директора ООО «Известия Масс-Медиа» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве ему также была избрана мера пресечения - залог в размере 1 млн грн, внесенного на счет суда.

В ГПУ подчеркнули, что в ходе судебного разбирательства прокурором подано ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу. Однако, решением Шевченковского районного суда Киева в ходатайстве прокурора об ограничении в использовании обвиняемым загранпаспортами отказано.

В ведомстве отметили, что прокурором 08.12.2017 во время обвинительной речи, то есть на завершающей стадии судебного разбирательства, подано ходатайство об оставлении ранее избранной ему меры пресечения (обязанностей не покидать пределы Киева) в силе, однако обвиняемый, злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер.

«Исходя из вышеизложенного и учитывая, что директор ООО «Известия Масс-Медиа» сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменении меры пресечения на более строгую», – сказано в сообщении.

Напомним, 22 июня 2017 года главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Филипковскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву. 27 июня 2017 года он вышел из СИЗО.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Австрию и попросил там политического убежища.