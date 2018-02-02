Президент Польши Анджей Дуда должен ветировать поправки к закону об Институте национальной памяти. Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира от 1 февраля.



По его словам, несмотря на чувствительность некоторых исторических вопросов, «свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых».

«История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов. Только когда заявления являются подстрекательством к насилию или дискриминации, они могут быть криминализированы», – отметил Дезир, сообщает УНИАН.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.