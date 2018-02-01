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Сенат Польши около 03:00 (по киевскому времени) в четверг, 1 февраля, принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

Украине для получения следующего транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночным. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он также заявил, что МВФ выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.  

Министерство образования и науки Украины полностью приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи Закона «Об образовании» и соглашается, что переходный период для имплементации данной статьи должен быть продлен до 2023 года. 

Министерство финансов США включило в «кремлевский доклад» засекреченную часть, в которой речь идет о будущих экономических санкциях против фигурантов «черного списка» приближенных к президенту РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства финансов Тони Саега.

В Киеве задержали лиц, подозреваемых в вооруженном сопротивления полицейским в Днипре, во время которого пятеро правоохранителей получили ранения в результате взрыва гранаты.

Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.

СМИ сообщили, что министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, который отменяет деятельность родительских комитетов в школах.

В свою очередь Министерство образования и науки заявляет, что не отменяло родительские комитеты в школах, но планирует через закон изменить правила их создания.

В Днепровском районе Киева на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина. Погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» путем конвертации криптовалюты. 
ForUm

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