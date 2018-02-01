Государственный бюджет Украины в январе 2018 года получил 55,057 миллиарда гривен доходов, что на 2,8% выше планового показателя на этот период на уровне 53,557 миллиарда гривен.



Об этом свидетельствуют показатели выполнения госбюджета на 1 февраля, опубликованные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно приведенным данным, по сравнению с январем 2017 года доходы госбюджета в январе 2018 года сократились на 7,4%, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе получили 15,7 миллиарда гривень доходов, что на 6,8% меньше плана и на 24,3% больше показателя за январь 2017 года.