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Если есть политическая воля, есть желание — и мир может быть. В этом уверена Наталья Герасименко, жена освобожденного 27 декабря Николая Герасименко, который был в плену три года. О том, кому благодарна за освобождение мужа и что пережила за эти три года, Наталья рассказала журналистам.

Женщина признается: из плена муж вернулся психологически другим человеком, да и сама Наталья многое переосмысли за эти три года.

«Психологически вижу, что другой человек, конечно, пришел. Недаром говорят, что людей плен очень меняет. Мой муж сидел в закрытом помещении, в одиночке, поэтому мне надо его приводить в чувства. Говорит, что да, я другая, а мне кажется, что я не поменялась. Он говорит, что и я изменилась за эти три года, характером поменялась. Стала меньше верить людям, меньше доверять, потому что три годам мы столько ждали этого… Это несправедливо…», — рассказала Наталья.

По ее словам, во время встречи родственников освобожденных из плена с Виктором Медведчуком она не только поблагодарила политика за освобождение мужа.

«Хочу поблагодарить Виктора Владимировича за его работу. Это очень важно для нас, для людей, которые там остаются и для людей, которые уже сюда пришли, потому что люди должны жить в мирное время, заниматься семьей, жить в нормальной стране. Призываю не прекращать эту работу, потому что наши ребята еще остаются там.  У нас была личная просьба продолжить то, что он делает. Это очень важно», — уверена Наталья Герасименко.

Наталья говорит, что родственники знали о том, что Медведчук ездит в Россию и является единственным влиятельным и результативным посредником.

«Обращались через его помощников, постоянно держали с ними связь, узнавали, как идет процесс после каждого Минска», — вспоминает она. 

После встречи Медведчука с Путиным 15 ноября Наталья очень надеялась, что обмен всё-таки свершится, ведь слишком долго не было ни обменов, ни новостей.

«Мы надеялись на позитивные новости. Если есть политическая воля, есть желание — и мир может быть. Как женщина и мать я хочу, чтобы мир был везде, чтобы не воевали, чтобы ребята были дома все. Это нормальное желание людей. Виктор Владимирович говорит, что всё возможно», — подытожила Наталья Герасименко.

Самый масштабный за все время конфликта на Донбассе обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «74 на 233»: представители ОРДО И ОРЛО освободили 74 человека, на неподконтрольные Киеву территории Донбасса вернулись 233 человека.

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 479 человек; кроме того, после переговоров Медведчука с Путиным в Украину вернулись осужденные в РФ Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.

По словам Медведчука, когда и по какой формуле состоится второй этап обмена, станет известно в ходе переговоров.
ForUm

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