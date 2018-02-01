Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук прогнозирует, что в рамках очередного обмена пленными Украина передаст сепаратистам 74 человека в обмен на 29 украинских пленных на Донбассе. Об этом пишет Deutsche Welle в материале, посвященном состоявшейся в Минске 31 января встрече участников ТКГ.

Как известно, 27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта на Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Представители ОРДЛО освободили 74 человека, на территорию самопровозглашенных республик вернулись 233 человека.

Ранее Deutsche Welle уже писала о втором этапе обмена, указывая на важную роль «украинского политика Виктора Медведчука, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину».

«Медведчук сообщил о новом обмене – 19 пленных, удерживаемых повстанцами, на 74 лиц, удерживаемых Киевом. Дата этого события пока не называется», — сообщила Deutsche Welle 27 декабря.

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 479 человек; кроме того, после переговоров Медведчука с Путиным в Украину вернулись осужденные в РФ Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.

Как заявлял ранее Медведчук, о том, когда и по какой формуле состоится второй этап обмена, станет известно в ходе переговоров.