В Житомирской области 31 января на территории одной из авиационных частей в результате огнестрельного ранения погиб военный, находившийся в наряде. Об этом сообщил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Житомирского гарнизона Алексей Рихлюк.

«В результате огнестрельного ранения погиб военный, находившийся в наряде», - отметил он.

По заключению экспертов, предварительной причиной смерти является огнестрельное ранение груди. Вероятно, военный застрелился из своего табельного оружия, сообщает УНИАН.

«Установлено, что это был случай самоубийства, однако сейчас отрабатывают и другие версии, такие, как умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием, а также факты доведения до самоубийства», - сказал Рихлюк.

По его словам, расследование этого дела, возбужденного по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сейчас продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также Рихлюк подчеркнул, что должны быть тщательно проверены состояние воинской дисциплины и условия прохождения службы военным.

Напмним, 1 февраля в Яворовском районе Львовской области в лесу вблизи воинской части случайные прохожие обнаружили повешенным военнослужащего.