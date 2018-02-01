также в разделеЭкономика
В МВФ еще не определились с датой визита миссии в Украину 27
В январе госбюджет перевыполнен по доходам почти на 3% 14
МВФ против быстрого увеличения зарплат украинцев 54
НБУ: Гривня отыграла потерянные с начала года позиции 43
Антикоррупционный суд и подорожание газа: В МВФ назвали условия для нового транша 143
Импорт товаров из РФ за год вырос на 40% 57
На АЗС продолжает дорожать топливо 39
В 2017 году существенно вырос профицит платежного баланса 50
Украина исключила 5 стран из списка офшоров 76
Наличный курс гривни продолжает укрепляться 41
Украинские мобильные операторы выкупили частоты для 4G 75
Курс гривни поднялся выше психологической отметки в 28 за доллар 250
НКРЭКУ повысила тарифы облэнерго 76
АЗС снова подняли цены на топливо 56
Латвия вручила Украине ноту из-за попадания в список офшоров 41
НБУ укрепил гривню на 30 копеек 65
ОПЗ возобновляет производство 44
Курс гривни на межбанке продолжает укрепляться 68

Россия пытается вытеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства, сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Дескать, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж», – заявил директор государственного предприятия государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш» Сергей Слюсаренко.

По его словам, такие действия РФ вредят экономическим интересам Украины, поскольку ремонт авиационной техники - как вертолетов, так и самолетов - на мощностях наших авиаремонтных предприятий - существенная составляющая доходов для Украины.

«Именно поэтому с украинской стороны так нужные консолидированные действия дипломатических, военных и торговых представительств в работе с нашими зарубежными партнерами, чтобы доказывать необоснованность таких действий и требований России», - подчеркнул Слюсаренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги