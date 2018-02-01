Россия пытается вытеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства, сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Дескать, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж», – заявил директор государственного предприятия государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш» Сергей Слюсаренко.

По его словам, такие действия РФ вредят экономическим интересам Украины, поскольку ремонт авиационной техники - как вертолетов, так и самолетов - на мощностях наших авиаремонтных предприятий - существенная составляющая доходов для Украины.

«Именно поэтому с украинской стороны так нужные консолидированные действия дипломатических, военных и торговых представительств в работе с нашими зарубежными партнерами, чтобы доказывать необоснованность таких действий и требований России», - подчеркнул Слюсаренко.