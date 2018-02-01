Высший совет правосудия не усмотрел совместительства и участия в политической деятельности судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.
Как сообщает пресс-служба ВСП, данный вопрос был рассмотрен на заседании 1 февраля по заявлению Александра Ковжоги, которого связывают с мэром Полтавы Александром Мамаем.
Как сообщила докладчик – член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова, в Высший совет правосудия 24 апреля 2017 поступило заявление Ковжоги от 20 апреля 2017 о нарушении судьей Гольник требований относительно несовместимости, предусмотренных частью четвертой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
В заявлении Ковжоги отмечалось, что судья Гольник занимается политической деятельностью, что прямо запрещено действующим законодательством.
«По результатам проведенной в Высшем совете правосудия проверки, член ВСП Татьяна Малашенкова пришла к выводу, что «не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о принадлежности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы Гольник к политической партии или профсоюзу, выявление привязанности к ним, участие судьи в политических акциях, митингах, забастовках, а потому отсутствуют основания для вывода о том, что судья Гольник нарушила требования относительно несовместимости, установленные частью четвертой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», - говорится в сообщении.
Высший совет правосудия, заслушав докладчика, судью Гольник и заявителя Ковжогу, постановил признать отсутствующими нарушение требований относительно несовместимости судьей.
В 2014 году судья Лариса Гольник отказалась «решать» дело мэра Полтавы Александра Мамая, которого обвинили в том, что он, пользуясь служебным положением, предоставил своей падчерице разрешения на установку торговых павильонов без соответствующих процедур.
Городской голова не явился ни на одно судебное заседание, а Высший совет правосудия игнорировал этот вопрос. Гольник сообщала, что люди из окружения мэра города теперь инициируют против нее судебные процессы.
22 ноября 2017 судью Гольник жестоко избили.
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