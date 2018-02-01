Разведка установила, что Россия в так называемом «гуманитарном конвое» доставила на оккупированный Донбасс технические средства разведки и радиостанции.

Об этом сказал на брифинге представитель Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает Укринформ.

«Установлено, что 25 января очередной так называемый «гуманитарный конвой» из России доставил на временно оккупированную территорию Донбасса груз военного назначения для российских оккупационных войск, в частности, технические средства разведки и радиостанции», - сказал Гуцуляк.

По его словам, несмотря на заявления руководства Российской Федерации об исключительно мирном назначении грузов таких «конвоев», они являются одним из способов поддержки псевдогосударственных террористических образований на востоке Украины. Главным наполнением т.н. «гуманитарных» грузов на оккупированные Россией территории Украины прежде всего является оборудование военного назначения для боевиков, отметил Гуцеляк.

Напомним, Россия 25 января отправила на оккупированную территорию Донбасса 73-й «гуманитарный конвой».