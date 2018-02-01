В Украине могут существовать различные гражданские организации, но ни одна из них не имеет права на милитаризацию. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Национальная полиция - государственный вооруженный орган, у которого есть основная задача - охрана общественного порядка, защита общества в пределах тех полномочий, которые прописаны в Законе «О Национальной полиции», - сказал Князев.

Он также добавил, что уНацполиции есть преференция на обеспечение правопорядка.

«В обеспечении правопорядка полиции оказывают помощь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные силы в пределах своих полномочий. Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждом государстве практически одинакова», - отметил председатель Нацполиции.

Князев сообщил, что общественные формирования, в соответствии с законодательством имеют право быть зарегистрированы должным образом и выполнять соответствующие функции, если они не выходят за пределы своих полномочий, могут работать.

«Если мы будем видеть со стороны любого общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности», - заверил он.

Напомним, 28 января 600 участников ОО «Национальные дружины» присягнули на верность украинскому народу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что «Национальные дружины», могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

В то же время советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь в охране общественного правопорядка и государственной границы, однако действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.