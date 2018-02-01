Вопрос о приватизации Национальной киностудии имени Александра Довженко сейчас не стоит – речь идет о ее модернизации и возобновления деятельности. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Сегодня дискуссия о приватизации киностудии имени Довженко в правительстве завершена – принято политическое решение, поддержанное и Президентом, и премьер-министром, что она не подлежит приватизации», - заявил чиновник.

«Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное. Причины этого состояния очевидны – ее сознательно убивали и доводили до обнищания в течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка», - сказал он.

Розенко напомнил, что Министерство культуры Украины совместно с Национальной киностудией и Госкино в ближайшее время разработают проект стратегического плана развития и модернизации Национальной киностудии имени Довженко. «Убежден, что в этом году в 90-ю годовщину основания киностудии Довженко, мы будем иметь прорывы в этом направлении, в том числе и по материально-техническому переоснащению, которое даст шанс киностудии возобновить свою деятельность», - отметил вице-премьер-министр.