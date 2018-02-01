Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить лидеру политической партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище) до 5 февраля.

«Заседание перенесли на 5 февраля на 10:00. Основанием стало ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе состава судей», - сообщает 112 Украина.

Стоит отметить, что это уже второй раз сторона защиты выражает недоверие составу судейской коллегии. До 5-го февраля должны определить в автоматизированном режиме новый состав суда.

Со своей стороны Миграционная служба, как вторая сторона в процессе, расценивает такие действия адвокатов как затягивание процесса и злоупотребление своими процессуальными правами.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.