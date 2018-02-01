также в разделеОбщество
1 февраля. Картина дня 16
Минобразования опровергает отмену родительских комитетов в школах 51
Синоптики спрогнозировали погоду на февраль 49
В украинских школах запретили родительские комитеты 58
Общественным объединениям пригрозили ответственностью за милитаризацию 25
Российский суд отказался выпустить Гриба из СИЗО 19
ВСП вступился за судью Гольник в споре о несовместимости 25
Разведка: «Гумконвой» РФ привез на Донбасс военное оборудование 90
СБУ разоблачила механизм финансирования террористов с помощью криптовалюты 45
Герасименко: Работа Медведчука очень важна для тех, кто еще остается в плену 29
Deutsche Welle: Медведчук озвучил формулу второго этапа обмена пленными 48
Приговор: Агеев был уволен со службы в российской армии в мае 2016 36
Рим выделит Киеву €2 миллиона гумпомощи 28
В «черный список» Минкульта попали еще двое россиян 42
Переходный период для языковой статьи закона об образовании продлят до 2023 года 127
Названы дата и место прощания с Каденюком 42
Чехия снова увеличивает квоту на работников из Украины 52
Двум участникам смертельной стрельбы в Киеве избраны меры пресечения 29

Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить лидеру политической партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище) до 5 февраля.

«Заседание перенесли на 5 февраля на 10:00. Основанием стало ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе состава судей», - сообщает 112 Украина.

Стоит отметить, что это уже второй раз сторона защиты выражает недоверие составу судейской коллегии. До 5-го февраля должны определить в автоматизированном режиме новый состав суда.

Со своей стороны Миграционная служба, как вторая сторона в процессе, расценивает такие действия адвокатов как затягивание процесса и злоупотребление своими процессуальными правами.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги