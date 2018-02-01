Политтехнолог Пол Манафорт, который возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, а также консультировал Партию регионов и Виктора Януковича, стал жертвой «охоты на ведьм», развернутой истеблимшментом США, пишет в своей статье на Рубалтик политический обозреватель Денис Гаевский.

В то же время, по мнению Гаевского, информация по «делу Манафорта» пролила свет на выстроенную систему взаимоотношений постсоветского истеблишмента, в том числе украинских «верхов», с Западом и на методы работы американских лоббистов за рубежом. «Задачей Манафорта было придание европейского лоска Януковичу и Партии регионов, а также налаживание коммуникации этой политической силы с Западом», - поясняет Гаевский специфику работы Манафорта в Украине.

Он аргументирует, что Манафорта нельзя считать пророссийским, поскольку во время работы на ПР и Януковича он продвигал интересы Запад. Политический обозреватель напоминает, что именно Манафорт убеждал Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и, как вспоминает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, настаивал на включении в предвыборную программу бывшего президента пункта о необходимости вхождения Украины в НАТО. Экс-посол США на Украине Джон Хербст признавался в том, что Манафорт согласовывал с ним свою деятельность в штабе Партии регионов.

В то же время, по мнению Гаевского, Манафорт не посоветовал Януковичу сделать сильный политтехнологический ход в виде проведения референдума по НАТО. Тем более, что всю подготовительную работу – сбор подписей и судебные решения – еще в 2006-2009 гг. провел украинский политик Виктор Медведчук.

«Сильным политтехнологическим ходом со стороны Манафорта в интересах Януковича было бы инициирование референдума, касающегося поддержки идеи вступления Украины в НАТО. В сущности, для этого было необходимо лишь выполнить решение Окружного административного суда Киева от 2 июля 2009 года, обязавшего «оранжевую» власть издать указ о проведении референдума», - поясняет политический обозреватель.

«Напомним, что в 2006 году по инициативе Виктора Медведчука, нынешнего спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе и ключевого неформального коммуникатора между Киевом и Москвой, было собрано 4,6 млн подписей (при законодательной норме в 3 млн) за проведение подобного референдума», - пишет Денис Гаевский.

Гаевский напоминает, что когда Виктор Ющенко попытался проигнорировать волю народа, Медведчук выиграл судебную войну против президентской вертикали, получив решение Окружного административного суда, обязавшего президента Украины объявить референдум по НАТО. По мнению политического обозревателя, стратегически идея Медведчука заключалась в том, чтобы не дать превратить Украину в поле для выяснения отношений между Западом и Россией, что позволило бы избежать нынешних проблем.

«Президент Ющенко волю народа ожидаемо проигнорировал, но Медведчук обратился в суд и выиграл; тем самым Фемида подтвердила правоту оппозиционного политика. Однако Ющенко решение суда не выполнил, равно как проигнорировал его и Янукович, поэтому референдум об отношении украинцев к НАТО не проведен вплоть до сегодняшнего дня. Продвигая идею референдума, Медведчук преследовал цель обезопасить Украину от превращения в арену выяснения отношений между Западом и Россией. Также он пытался бороться с возможной десуверенизацией государства в связи с планами интеграции в Альянс. Время показало, что стоило бы прислушаться к подобным советам», - резюмирует Денис Гаевский.