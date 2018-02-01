Начало февраля в Украине будет значительно теплее нормы, сообщил директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в комментарии 112 Украина.

«Февраль по температурному режиму будет выше нормы. Но это не значит, что не будет кратковременных периодов похолоданий. Первые 5 дней на территории Украины чрезвычайно теплая погода, отклонение от нормы температуры составляет 8-10 градусов. До 5 февраля снег кроме Карпат везде по Украине растает. В течение 7-8 февраля выпадет новый снег, не в таком количестве, но выпадет, - сначала на юге страны», - заявил Кульбида.

После этого в Украине начнется похолодание до 10-15 градусов мороза и так будет до середины месяца.

«Во второй половине месяца ждем изменчивый характер погоды с колебаниями температуры, но страшных морозов мы пока не видим», - добавил Кульбида.