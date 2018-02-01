также в разделеОбщество
1 февраля. Картина дня 16
Минобразования опровергает отмену родительских комитетов в школах 51
В украинских школах запретили родительские комитеты 57
Общественным объединениям пригрозили ответственностью за милитаризацию 25
Российский суд отказался выпустить Гриба из СИЗО 19
ВСП вступился за судью Гольник в споре о несовместимости 25
Разведка: «Гумконвой» РФ привез на Донбасс военное оборудование 89
СБУ разоблачила механизм финансирования террористов с помощью криптовалюты 45
Герасименко: Работа Медведчука очень важна для тех, кто еще остается в плену 29
Deutsche Welle: Медведчук озвучил формулу второго этапа обмена пленными 48
Приговор: Агеев был уволен со службы в российской армии в мае 2016 36
Рим выделит Киеву €2 миллиона гумпомощи 28
В «черный список» Минкульта попали еще двое россиян 42
Переходный период для языковой статьи закона об образовании продлят до 2023 года 127
Суд перенес рассмотрение апелляции на отказ ГМС признать Саакашвили беженцем 39
Названы дата и место прощания с Каденюком 42
Чехия снова увеличивает квоту на работников из Украины 52
Двум участникам смертельной стрельбы в Киеве избраны меры пресечения 29

Начало февраля в Украине будет значительно теплее нормы, сообщил директор Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида в комментарии 112 Украина.

«Февраль по температурному режиму будет выше нормы. Но это не значит, что не будет кратковременных периодов похолоданий. Первые 5 дней на территории Украины чрезвычайно теплая погода, отклонение от нормы температуры составляет 8-10 градусов. До 5 февраля снег кроме Карпат везде по Украине растает. В течение 7-8 февраля выпадет новый снег, не в таком количестве, но выпадет, - сначала на юге страны», - заявил Кульбида.

После этого в Украине начнется похолодание до 10-15 градусов мороза и так будет до середины месяца.

«Во второй половине месяца ждем изменчивый характер погоды с колебаниями температуры, но страшных морозов мы пока не видим», - добавил Кульбида.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги