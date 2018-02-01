Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух мужчин, задержанных по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в помещении «Национальная лотерея» на ул. Лагерной, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно постановлению суда, один из подозреваемых, который в ходе конфликта совершил смертельный выстрел в охранника, взят под стражу без права на залог. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Другому участнику указанных событий инкриминируется ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Суд в качестве альтернативы определил ему залог в сумме 120 тыс. грн.

Другие лица, причастные к событиям на ул. Лагерной, устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал ForUm, 29 января около полудня в помещении «Национальная лотерея» по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны указанного помещения и группой мужчин в количестве не менее шести человек. В ходе данного конфликта от пулевого ранения погиб охранник помещения.

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.