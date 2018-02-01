Генический суд приговорил мужчину, обвиняемого в совершении террористического акта в селе Новоалексеевка, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническа местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет.

Законность приговора прокуратурой будет изучена и принято решение о возможном обжаловании.

Напомним, 14 апреля 2016 в поселке Новоалексеевка Генического района произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицирован как террористический акт.