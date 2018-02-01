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Италия выделит Украине два миллиона евро в качестве гуманитарной помощи населению с востока страны, пострадавшего вследствие конфликта на Донбассе, сообщило Министерство иностранных дел Италии.

О помощи объявили после визита в Украину министра иностранных дел Италии, председателя ОБСЕ Анджелино Альфано, передает Радио Свобода.

«Пребывание министра Альфано в Украине дало ему возможность объявить о выделении пакета гуманитарной помощи для населения, пострадавшего в результате гуманитарного кризиса на востоке Украины, на общую сумму два миллиона евро», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что 500 тыс. евро выделят на Всемирную продовольственную программу для поставки продовольственных пайков и предметов первой необходимости в зимний период, другие 500 тыс. евро – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), еще 1 млн евро – на Международный комитет Красного Креста для финансирования охраны здоровья и защиты.

30 января Альфано заявил, что кризис в Украине является одним из главных приоритетов председательства Италии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ForUm

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