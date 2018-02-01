также в разделеОбщество
За теракт на Херсонщине мужчина получил 15 лет тюрьмы 7
Арбузов прокомментировал новые обвинения со стороны прокуратуры 24
Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения 59
Полиция завершила расследование резонансного ДТП в Харькове 52
Судьи по делу Плотницкого продолжают брать самоотвод 25
МИД направил России около 300 нот с требованием освободить украинских заключенных 17
Судья по делу патрульного Олийныка взяла самоотвод, заседаний в феврале не будет 33
31 января. Картина дня 59
Саакашвили вызвали на допрос по делу экс-беркутовцев 50
В Крыму судят украинца, избитого за символику «Азова» 82
«ДНР» и «ЛНР» хотят создать таможенный союз 71
За год в Украине пьяных водителей стало на четверть больше 36
Полиция разыскивает боевиков, жестоко убивших 4 жителей Славянска 50
ЕС развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине 145
Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов 72
В Украину снова идут сильные морозы 148
Украинцы смогут воспользоваться 4G уже весной 49
СМИ: Насирова уволили за двойное гражданство 80

Денис Бигус в своей программе «Наши Гроши» сообщил неправдивую информацию, на основании которой в офис компании «Укрдонинвест» пришли с обысками детективы НАБУ, пишет Gazeta.ua.

Бигус должен будет доказать все приведенные в его программе факты в суде, в противном случае он будет вынужден принести публичные извинения и заплатить 1 грн морального ущерба, согласно исковому заявлению.

«Представители спецслужбы, нарушая законодательство и раскрывая тайну следствия, слили журналисту информацию об IP-адресе компании «Триалтрейд», участвовавшей в тендере системы ProZorro. Так как данный IP-адрес связан с бизнес-центром по столичному адресу ул. Богдана Хмельницкого, 26, журналисты программы «Наши Гроши» заявили, что нынешний собственник бизнес-центра Виталий Кропачев связан и является собственником данной компании. В результате, основываясь на данных, озвученных журналистами, во всем бизнес-центре и на домашних адресах Кропачева были проведены обыски детективами НАБУ», - сообщили в «Укрдонинвесте».

Кропачев обратился в суд с требованием к Бигусу: либо предоставить подтверждающую информацию, либо публично извиниться. Это не первый случай, когда спецcлужбы проворачивают подобный трюк, не имея достаточных оснований для проведения обыска, считает он.

В «Укрдонинвесте» уверены, что в ближайшее время все подробности этой истории будут публично известны. Согласно информации, предоставленной «Укрдонинвестом» на момент проведения тендера в системе ProZorro, компания «Триалтрейд» была одним из более чем 30 арендаторов в бизнес-центре на ул. Богдана Хмельницкого, 26, включая «Черноморнефтегаз». Виталий Кропачев к тому моменту еще не был владельцем этого здания. После покупки бизнес-центра, требующего инвестиций в ремонт, со всеми арендаторами были расторгнуты договора, и они сменили дислокацию.

В рамках рабочей группы Министерства энергетики по проверке закупок оборудования государственными предприятиями был наработан протокол, содержавший эпизоды, вызывавшие подозрения у членов рабочей группы, но ни компания «Укрдонинвест», ни Виталий Кропачев там не фигурировали. Однако в последний день работы в рабочую группу были введены ряд журналистов и представитель независимых профсоюзов Михаил Волынец, которого СМИ обвиняют в открытом лоббировании интересов монополиста компании ДТЭК, являющегося основным конкурентом «Укрдонинвеста».

«Результаты работы данной рабочей группы исказил в своем расследовании Денис Бигус, привлекая в качестве комментаторов представителей независимых профсоюзов», - уверены в Укрдонивесте. «Вся эта история развивается на фоне жесткого конкурентного противостояния между ДТЕКом и «Укрдонинвестом» за поставки угля на государственную компанию Центрэнерго», - отмечают в компании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги