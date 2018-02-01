Американская сеть кофеен Starbucks однозначно придет в Киев, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Это лишь вопрос времени. А я делаю все для того, чтобы эта мировая компания зашла в Украину как можно скорее», - приводит слова мэра его пресс-служба.

«Очень много спекуляций на эту тему. Я говорил о заинтересованности и намерения Starbucks. Речь идет о франшизе, которая может быть. И такая возможность сейчас рассматривается», - добавил Кличко.

Он отметил, что в Украине, и Киеве в частности, работают представительства многих мировых компаний. И он как мэр делает все, чтобы привлекать в украинскую столицу еще больше иностранных компаний.

«У меня была встреча с представителем компании IКЕА, которая уже много лет намерена входить на украинский рынок, и мы надеемся, что в 2018 году эта компания откроет представительство в Киеве. И я очень рад этому», - отметил Кличко.

Он отметил, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме всегда встречается с представителями различных мировых компаний и некоторые из них впоследствии начинают успешно работать в Киеве.

«Три года назад в Давосе я, например, встречался с представителями немецкой SAP и через полгода мы начали в Киеве реализацию проекта «Kyiv Smart City» и ввели «Открытый бюджет». Я очень рад, что в прошлом году после встречи и переговоров с представителями компании Uber в Давосе я стал первым пассажиром Uber в Киеве и в Украине вообще. В этом году в Давосе я встречался с представителями различных компаний и уверен, в ближайшее время будут результаты этих встреч», - подчеркнул Кличко.