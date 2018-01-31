Святошинский райсуд Киева вызывает лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на допрос по делу экс-беркутовцев. Об этом в эфире 112 Украина заявил адвокат экс-бойцов подразделения «Беркут» Александр Горошинский.

«Сегодня по ходатайству стороны обвинения суд принял решение о вызове на допрос Саакашвили. К ходатайству стороны обвинения было присоединено заявление Саакашвили о том, что он желает прибыть в суд, дать показания, и эти показания, по его словам, касаются итальянского видео, где фигурируют грузинские снайперы и указывающие на Саакашвили как лицо, причастное к этим событиям. Поэтому суд принял такое решение, мы с ним согласны. Сторона защиты ставила вопрос о допросе Саакашвили после допроса свидетелей-граждан Грузии с тем, чтобы было о чем говорить. Но было принято решение, и 13 февраля, надеемся, что Саакашвили придет и даст соответствующие показания», - сказал он.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 суд удовлетворил ходатайство относительно допроса грузинских «снайперов» по видеосвязи относительно стрельбы во время Евромайдана.

Напомним, адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский заявил, что два свидетеля по делу об убийствах на Майдане готовы дать показания. Речь идет о двух гражданах Грузии Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе.

Ранее итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 г. принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

На опубликованном видео журналисты берут интервью у трех человек, которые представляются как Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили. Журналисты утверждают, что взяли интервью летом 2017 года в столице Македонии – городе Скопье.

Назвавшиеся грузинами люди уверяют, что в момент самой острой фазы на Майдане входили в состав нескольких отрядов, которые были вооружены огнестрельным оружием и располагались в здании отеля «Украина», а также в консерватории. Там же якобы были и граждане других стран, в частности литовцы.