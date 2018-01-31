Боевики ОРДЛО не вернули «Укрзализныци» 30 тысяч единиц подвижного состава. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«В подгруппе по социально-экономическим вопросам систематически поднимается вопрос возвращения украинской государственной и частной собственности, которая была захвачена в ОРДЛО. В частности, до сих пор представители ОРДЛО не вернули «Укрзализныци» имущество в количестве 30 тысяч единиц подвижного состава», - написала она в Facebook.
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