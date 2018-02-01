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Председательствующая судья в составе суда присяжных, который рассматривает обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Киеве Сергея Олийныка, взяла самоотвод. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

О таком решении Елена Первушина сообщила в ходе судебного заседания 30 января 2018.

Перед этим суд присяжных получил заявление адвоката Алексея Шевчука о том, что он вступает в дело и будет защищать интересы Олийныка. Договор между адвокатом и Олийныком заключен 24 ноября 2017.

Вместе с тем, указанный адвокат одновременно представляет интересы судьи Первушиной по другому делу, в связи с чем в данном судебном процессе у судьи возник конфликт интересов.

«Для того чтобы исключить сомнения в беспристрастности и личной заинтересованности судьи в ходе рассмотрения дела председательствующая судья Елена Первушина заявила о самоотводе. Суд присяжных ее заявление удовлетворил. Указанное постановление обжалованию не подлежит», - говорится в сообщении.

Нового председательствующего судью, который войдет в состав суда присяжных, определит система автоматического распределения дел.

В настоящее время дата следующего заседания не назначена. Судебные заседания, которые были ранее назначены в феврале, не состоятся.

Напомним, 7 февраля 2016 в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олийнык во время преследования автомобиля БМВ смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

Действия полицейского следствие квалифицировало как превышение властных полномочий, умышленное убийство и покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

23 ноября 2017 Голосеевский районный суд Киева избрал состав суда присяжных, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении Олийныка.

Прокурор 16 января 2018 в судебном заседании зачитал обвинительный акт.
ForUm

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