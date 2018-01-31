также в разделеОбщество
31 января. Картина дня 25
Саакашвили вызвали на допрос по делу экс-беркутовцев 26
В Крыму судят украинца, избитого за символику «Азова» 46
«ДНР» и «ЛНР» хотят создать таможенный союз 44
За год в Украине пьяных водителей стало на четверть больше 21
Полиция разыскивает боевиков, жестоко убивших 4 жителей Славянска 28
ЕС развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине 94
Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов 45
В Украину снова идут сильные морозы 92
Украинцы смогут воспользоваться 4G уже весной 32
СМИ: Насирова уволили за двойное гражданство 66
Боевики не вернули «Укрзализныце» 30 тысяч единиц подвижного состава 210
ВСУ взяли под контроль село в «серой зоне» на Луганщине 340
ТГК: Обстрелы со стороны НВФ во время перемирия были прицельными 63
Госгеокадастру запретили единолично распоряжаться землей 70
Высший совет правосудия прекратил работу судов в Крыму и на Донбассе 186
Насиров обещает доказать незаконность своего увольнения 28
Чиновник «Киевводоканала» за взятки закрывал глаза на сброс токсинов в канализацию 31

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками УЗЭ в области разоблачилп начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, эти деньги чиновник хотел получить за выдачу гражданину пакета документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги