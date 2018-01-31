Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками УЗЭ в области разоблачилп начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 тысяч долларов.

Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, эти деньги чиновник хотел получить за выдачу гражданину пакета документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Чиновнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.