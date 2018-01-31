Главарь «ДНР» Александр Захарченко и и.о. «главы ЛНР» Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях «тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства». Об этом сообщает ДАН.

«Кроме того, в рамках протокола также было подписано соглашение о сотрудничестве между «Донецкой железной дорогой» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога», согласно которому планируется взаимодействие этих предприятий в вопросах грузоперевозок и пассажирского железнодорожного транспорта», - пишет издание.

Захарченко заявил, что таким образом «было положено начало новому этапу отношений двух республик».

Пасечник находится с первым визитом в «ДНР» в качестве исполняющего обязанности главаря «ЛНР».