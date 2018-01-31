Импорт товаров в Украину в 2017 году увеличился на 21% и составил 49 млрд долл., сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Прежде всего произошло расширение энергетического импорта – в 1,5 раза. Дефицит угля на внутреннем рынке, значительная часть которого в предыдущие годы поставлялась с оккупированных территорий, обусловил рост физических объемов его импорта. Также активизация частных импортеров природного газа привела к увеличению его закупок. В то же время в мире повысились цены на энергоресурсы. Это имело значительный вклад в рост стоимостных объемов импорта нефтепродуктов в 27,6%», - пояснили в НБУ.

На фоне оживления внутреннего спроса высокими темпами рос инвестиционный импорт, в том числе продукции машиностроения сельскохозяйственного назначения и импорт легковых автомобилей. За год импорт продукции машиностроения увеличился на 31%.

Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) – за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.