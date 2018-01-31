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Воспользоваться 4G интернетом украинцы смогут уже в марте-апреле 2018 года.

Об этом по итогам торгов «с голоса» за лицензии 4G рассказала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

«Мы готовы, пока тестируем и в марте-апреле стартуем», - сообщила она.

По словам Устиновой, на торгах за 4G в диапазоне 2600 МГц удалось сэкономить. Она отметила, что более основательно компания готовится уже к следующему тендеру в диапазоне 1800МГц. «Там конкуренция будет сильнее», - сказала она, сообщает Укринформ.

Всего на торгах «с голоса» компания Vodafone Украина заплатила 631 млн 200 тыс. грн.

Аналогичные планы срока запуска имеют и другие операторы. Президент компании «Киевстар» Петр Чернышев также отметил, что повышения тарифов в связи с внедрением 4G ожидать не стоит.

«Первое, вы все наверняка понимаете, что если мы заплатим эти деньги, нам надо эти деньги как-то получить с наших клиентов. Но эти деньги мы будем получать не за месяц и не за год, это несколько лет, окупаемость растянута. Поэтому какого-то драматического повышениятарифов точно не будет», - подчеркнул он.

Напомним, 31 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен. 
ForUm

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