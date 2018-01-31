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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко за содействие в решении вопроса об исключении его страны из списка офшоров. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

«Ратас вспомнил о разговоре с Порошенко в Давосе и поблагодарил его за личное содействие в оперативном решении вопроса об исключении Эстонии из списка офшоров», - говорится в сообщении.

Порошенко в свою очередь поблагодарил Эстонию за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.

Напомним, 31 января Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию.

 
ForUm

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