Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поблагодарил Президента Украины Петра Порошенко за содействие в решении вопроса об исключении его страны из списка офшоров. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

«Ратас вспомнил о разговоре с Порошенко в Давосе и поблагодарил его за личное содействие в оперативном решении вопроса об исключении Эстонии из списка офшоров», - говорится в сообщении.

Порошенко в свою очередь поблагодарил Эстонию за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в противодействии российской агрессии.

Напомним, 31 января Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по трансфертному ценообразованию.