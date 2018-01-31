также в разделеПолитика
Гужва попросил политубежище в Австрии 42
Сенат Польши без поправок поддержал закон о запрете «бандеризма» 69
Премьер Эстонии поблагодарил Порошенко за исключение страны из списка офшоров 23
Гройсман предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома» 47
ГПУ объявила в розыск Азарова 80
Кабмин уволил Насирова 49
Госдеп: Процесс введения новых санкций против РФ только начинается 85
Stratfor: Решение о миротворцах на Донбассе будет принято после выборов в РФ 70
Климкин: «Кремлевский доклад» должен заставить РФ согласиться на миротворцев на Донбассе 74
Порошенко ждет от ЕС своего «кремлевского доклада» 88
Луценко: Я – политически назначенный прокурор 49
«Кремлевский доклад»: Москва пока воздержится от ответных шагов 26
Песков: Фигуранты «кремлевского доклада» названы врагами США 78
Премьеры восточногерманских земель потребовали ослабить санкции против РФ 49
Волкер: РФ уже не против миротворцев на Донбассе 341
Порошенко первым из президентов поздравил переизбранного лидера Финляндии 29
Французские СМИ цитируют Медведчука и пишут о его дружбе с Путиным 67
Медведчук пояснил, почему власть не может отказаться от сотрудничества с Россией 196

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций Европейского Союза против России до 31 июля.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, сообщают Українські Новини.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению Совета», - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.

Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напомним, 21 декабря 2017 года Европейский Союз утвердил решение продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине до 31 июля 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги