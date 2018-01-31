Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций Европейского Союза против России до 31 июля.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, сообщают Українські Новини.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, и Украина присоединяются к настоящему решению Совета», - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные страны будут обеспечивать соответствие их национальной политики принятому решению Совета ЕС.

Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напомним, 21 декабря 2017 года Европейский Союз утвердил решение продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине до 31 июля 2018 года.